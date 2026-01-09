Журналистът Георги Куртев: Няма никакъв шанс за правителство

кадър: Bulgaria ON AIR

"Приключена е драмата - отива се на избори. Снегът скри боклука в София, което е много хубаво. Предизборната кампания започна нелепо. Държат се безумно, безобразно и агресивно. Всички до един - като се започне от даващия интервюта и се мине през раздаващия крушета, се вижда, че не вървят добре нещата в страната. Евентуалната политическа сила на президента ще бъда точно толкова нелепа", заяви PR експертът Диана Дамянова в "Денят ON AIR".

По думите на бившия PR и журналист Георги Куртев е важно какви ще са посланията в предизборната кампания, защото хората вече са изключително критични.

"Няма никакъв шанс за правителство. Реалността е единствена - партиите започват да си подготвят структурите за изборите. Въпросът е датата кога ще бъде. Твърдо убеден съм, че президентска партия точно на тези избори няма да има. В тази кампания трябва да се чуе до каква степен улицата е била чута от политиците. За първи път ще има смисъл от смислена кампания", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според Дамянова ни чакат серия от избори.

"Историческата ми памет подсказва, че през 2013 г. имаше може би по-мащабен протест от този, но хората не отидоха да гласуват. Важното е дали хората имат нагласа да гласуват. Наистина всички партии общуват само със своя електорат. "Има такъв народ" си пуснаха собствената телевизия безплатно, за да говорят със своя електорат", обясни гостът.

Ключово е комуникацията да бъде възобновена с гражданите, убеден е Куртев.

"Правенето на партия не е лесно упражнение. Трябва минимален екип. Големият ни проблем е, че последните няколко години партиите си говорят само на техните твърди електорати. Като игра с пинг-понг топче. Ясно е, че ако този модел в парламента се повтори, нещата няма да вървят. Виждаме тотална липса на комуникация. Тези в 20-те си години, които гласуват за първи, втори или трети път, ще внимават", убеден е журналистът.

