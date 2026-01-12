Журналистът Георги Марчев: Румен Радев няма време да регистрира своя партия

кадър Нова нюз

Ако президентът Румен Радев ще прави своя партия, време за това няма преди предстоящите парламентарни избори, това заяви журналистът Георги Марчев в коментар по Нова нюз. Той обясни, че сроковете за регистрация са ясни и такава възможност вече не съществува. Марчев обаче не изключи възможността държавният глава да посочи съществуваща партия, която представя неговите интереси и идеи.

„Протестът беше срещу арогантното говорене на политиците, срещу опита да се диктува, както е в САЩ, Русия, Унгария. Българското общество явно не е готово да даде властта в ръцете на автократ”, коментира той.

Марчев подчерта, че всички социологически изследвания показват, че хората очакват нещо ново, но какво ще бъде то наистина е въпрос на избори. Журналистът допусна, че е вероятно да влезем в нова „спирала” от вотове без съставяне на редовно правителство.

