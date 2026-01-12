Журналистът Георги Марчев: Румен Радев няма време да регистрира своя партия
Ако президентът Румен Радев ще прави своя партия, време за това няма преди предстоящите парламентарни избори, това заяви журналистът Георги Марчев в коментар по Нова нюз. Той обясни, че сроковете за регистрация са ясни и такава възможност вече не съществува. Марчев обаче не изключи възможността държавният глава да посочи съществуваща партия, която представя неговите интереси и идеи.
„Протестът беше срещу арогантното говорене на политиците, срещу опита да се диктува, както е в САЩ, Русия, Унгария. Българското общество явно не е готово да даде властта в ръцете на автократ”, коментира той.
Марчев подчерта, че всички социологически изследвания показват, че хората очакват нещо ново, но какво ще бъде то наистина е въпрос на избори. Журналистът допусна, че е вероятно да влезем в нова „спирала” от вотове без съставяне на редовно правителство.
