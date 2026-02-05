Журналистът Григор Лилов насочи МВР към Варна за убийствата на Петрохан

Кадър СКАТ

Журналистът Григор Лилов направи изненадващи твърдения в профила си във Фейсбук.

Той изненадващо намесва и Варна в теорията си за разплитане на случая.

Лилов обаче не казва защо точно този град е в полезрението и предположенията му.

"Извършва се описът на оръжията и боеприпасите, които бяха натоварени на цял полицейски бус.

В с. Гинци е задържан човек, бил в близка връзка с "хижарите". От кое от двете мексикански семейства, живеещи там, засега не мога да ви кажа, макар че едното мимоходом засегнах в разследването ми.

МВР издирва из цялата страна 6 лица, опасни и потенциално въоръжени, без да го съобщава публично. Защо тайно бе, джанъм - пуснете им снимките, барем някой да ги е видял и да ви се обади! Внимание се отделя на Бургас, но на тяхно място аз щях да отделя и на Сърбия и особено на Варна.

Кметът Васил Терзиев не отрече, че през 2024 г. е финансирал Агенцията. В профила си той защити тримата убити и заяви, че ги е познавал лично."

