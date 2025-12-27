Журналистът Огнян Дъскарев: Тези пари Украйна не е ясно как ще ги върне

кадър: Bulgaria ON AIR

Украйна има отчаяна нужда от 90-те милиарда евро финансова помощ, която бе гласувана от Европейския съвет под формата на заем - те нямат пари буквално за храна и гориво.

Това заяви в предаването "Брюксел 1" журналистът Огнян Дъскарев. Той, заедно с журналистите Нина Спасова и Валери Тодоров коментираха и анализираха най-важните теми от света през 2025 г.

"Тези 90 млрд. беше така представено, че Украйна ще ги върне, когато Русия изплати самите репарации на Украйна след края на войната. При това положение се предполага, че Украйна ще победи Русия. Аз не виждам нищо подобно засега - след 4 години война. Така че тези пари Украйна не е ясно как ще ги върне", посочи още Дъскарев.

"Това е заем, който ще се набере на капиталовите пазари, и страните ще искат гаранции. За България първоначално беше обяснено, че сумата вероятно ще е 1,2 млрд. евро - но това са гаранции, не са пари, които България трябва да даде в момента. Това е спешната помощ за Украйна. Но реално сумата, която е необходима, за да се нормализира ситуацията, е 135 млрд. евро", подчерта журналистът пред Bulgaria ON AIR.



Спасова припомни замразените руски активи на стойност 210 млрд. евро.

"Според мен по-лесният вариант беше да приемат тези така и така замразени активи на Русия, които стоят там и според решенията ще останат замразени до края на войната. Щеше да бъде много по-лесно те да бъдат използвани, защото страната агресор би могла да плати. В момента проблемите на Украйна идват от това, че тя е държава жертва на една агресия", заяви тя.

Тримата журналисти коментираха и едногодишните протести в Сърбия.

"Вучич се подиграва с тях. Веднага сравнявам с тук - след три дни протести, които бяха представени като огромни, а не бяха чак толкова големи, нашето правителство подаде оставка", заяви Дъскарев.

