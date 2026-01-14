Журналистът Валерий Тодоров: САЩ контролират ситуацията във Венецуела

кадър: Bulgaria ON AIR

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвика международен отзвук, след като се обяви за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела – ход, който повдигна редица въпроси за международното право и глобалната сигурност.

Журналистът проф. Валерий Тодоров коментира, че подобни действия са характерни за стила на Тръмп.

По думите му САЩ имат влияние върху ситуацията във Венецуела, но основно на повърхностно ниво.

"Доналд Тръмп обича да шокира. САЩ контролират ситуацията във Венецуела във външната обвивка, ако се влезе вътре със сухопътна операция, нещата могат да изглеждат по различен начин", заяви проф. Тодоров в предаването "Денят ON AIR".

Според проф. Тодоров ситуацията около Венецуела е изключително сложна и създава сериозни правни дилеми.

"Ситуацията е доста сложна. Операцията във Венецуела постави доста въпроси, свързани с международното право", посочи той.

На фона на други международни напрежения – кризите в Иран и Гренландия – използването на сила може да има далечни последици, смята проф. Тодоров.

"На фона на другите конфликти, на фона на кризата в Иран и Гренландия, използването на сила в шокиращи форми може не просто да разруши международното право, но и други държави да решат, че и на тях им се полага да искат нещо", добави журналистът.

