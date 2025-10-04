Журналистът Владимир Йончев: Президентската партия се готви от много време

кадър: Bulgaria ON AIR

След като вчера депутатите отнеха правото на президента да избира шефове на служби, днес приеха на второ четене и НСО да не вози администрацията на държавния глава Румен Радев.

"Ако има съществен въпрос относно НСО, той е свързан с обслужващия персонал и дали им се полага някакъв вид охрана. При предишните мандати на президента секретарите се водят горе-долу с ранг на министри. Това трябва да бъде уредено. Когато има свръхактивен президент, който се опитва да блокира, а не да прилага стратегически решения, се стига до този деструктивен ефект", заяви политологът проф. Румяна Коларова в "Денят ON AIR".

Президентската партия се готви от много време и има, пускат се проучвания, които показват потенциал между 15-30%, но това не е вълна, посочи журналистът Владимир Йончев за Bulgaria ON AIR.

"Като се вземе предвид войната в Украйна, Румен Радев е рисково звено. Службите няма да бъдат използвани срещу него. Основната им работа е свързана с разузнаване. Могат да се ползват за разни икономически интереси, но едва ли ще е пряко върху президента", обясни той.

Президентският вот не може да бутне управлението, категорична е проф. Коларова.

"Президентът злоупотребява с едно правомощие и блокира всички бъдещи президенти да се ползват с него. Президентът ще разчита на 3 партии - "Възраждане", "Величие" и МЕЧ. Има електорат в други партии, който ще бъде консолидиран около президента. ПП-ДБ разчитат да се активизират пасивните гласоподаватели", изтъкна гостът.

По думите на Йончев след няколко месеца, ако правителството не е паднало, ще бъде изпуснат моментът.

"Пасивни избиратели се активизират при огромна криза или огромна надежда. Единственият, който може да бутне това правителство, е Делян Пеевски. Най-лошото стечение на обстоятелствата за ГЕРБ е изборите за парламент да бъдат веднага след изтичането на мандата на Радев и той да може да се яви", посочи журналистът.

