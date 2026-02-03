Журналистът Юри Велев: Партиите проявяват излишен драматизъм

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Президентът Илияна Йотова въвежда един бон тон в отношенията ѝ с партиите, което е добре за институцията ѝ, която до голяма степен е изградена на церемонии и ритуали, това коментира в „Пресечна точка” по Нова телевизия журналистът Юри Велев. Той заяви, че ГЕРБ за предложи решение на държавния глава, а ПП-ДБ са я натоварили с много проблеми.

Велев заяви, че партиите проявяват излишен драматизъм, особено по повод кой ще бъде служебният министър в МВР. По негово мнение, драматичните реакции на политиците е резултат и от очакването на „цунамито” на Радев.

Труден ще е изборът на Йотова, защото ако се насочи към Андрей Гюров, ГЕРБ два месеца ще говорят, че работи против тях, ако избере някой от другите, това ще правят ПП-ДБ, допълни журналистът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!