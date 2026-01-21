Журналисти: Радев трябва да свикне, че вече е един от многото политически лидери

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Румен Радев трябва бързо да свикне, че от човек, който говори на нацията, става един от многото, които се борят за гласовете на избирателите, това коментира по Нова нюз журналистът Юри Велев по Нова телевизия. Той добави, че бившият държавен глава не е обявил проекта си „когато всички най-малко очакват”, а точно обратно - както и когато хвсички са очаквали.

„Той е военен човек, сега е времето за битка, ако го изпусне, ще загуби”, обясни Велев.

Колегата му Людмил Илиев подчерта, че макар да е бил президент 9 години, Румен Радев остава мистерия по отношение на голяма част от възгледите си. Журналистът коментира, че сега хората не трябва да гласуват за поредния „вожд”, а да видят внимателно кой ще влезе в листата му. Илиев коментира, че не редно президентът, който е надпартиен по Конституция, да говори с партийно лозунги още от словото си за Нова година.

