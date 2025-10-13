Журналисти за законопроекта на ИТН: Абсолютна глупост и милиционерщина

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

По традиция колкото повече наближава Хелоуин, толкова повече изпълзяват бесовете и все по-малко се сещаме за будителите. Много бесове изпълзяха в последно време, като последните са по време на изборите в Пазарджик. ДПС на Пеевски е първа сила, което е изненада, а ПП-ДБ си запазва същото ниво, същото е нивото и на местната коалиция, а ГЕРБ много пада. Изборите в Пазарджик не са показател, но е интересен регион. Това е на повърхността, а отдолу са бесовете. Т.е. това, което виждаме в парламента, го виждаме и на местно ниво в Пазарджик в по-уродлива форма - ловци на гласове, ловци на купувачи на гласове. Какво ще ловят утре - спекулантите, лошите журналисти? Има ли върховенство на закона или имаме някаква милиция?

Това коментира пред Нова нюз журналистът Юри Велев.

Чудя се тези наши политици не могат ли да се споразумеят поне по един въпрос, който е от обществен интерес - за цените, за честните избори, по който и да е, коментира той.

Законопроектът на ИТН за затвор за журналисти и граждани е една обикновена глупост, недомислица. Дано съм прав и да няма нещо по-дълбоко. Просто се внасят някакви необмислени промени с цел да се запушат устите на тези, които много надничат в разни неща, където не трябва да надничат. Хората обаче се усетиха, че това нещо ще навлече редица неприятности, в това число и с Европейския съюз, коментира той.

Смятам, че трябва да отчетем с минута мълчение това действие на партия ИТН. Недопустимо, абсолютно уронващо и малкото останало в тази държава, наречено свобода на словото и смятам, че каквито и обяснения, каквито и намерения да се крият това е ужасно. Струва ми се, че зад това предложение се крие ирационалното желание да се подслушват журналисти, а и всеки гражданин, коментира журналистът Георги Марчев.

Отключването на възможността политиците да подслушват означава да се слушат правилните хора, да се появяват неща в правилния момент. Така че това нещо може и да не е толкова наивно, както идглежда на пръв поглед, коментира още той.

