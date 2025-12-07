Журналистка: Заплашена съм с покана за доброволно изпълнение, ако не преведа сумата от 13.86 лева заради доставка и връщане на стока за 64 лева

Кадър Ютуб

Интересен казус разказа журналистката Емилия Милчева.

Ето какво пише тя:

"За първи път ми се случва да бъда заплашена с покана за доброволно изпълнение, ако не преведа сумата от 13.86 лева заради доставка и връщане на стока за 64 лева, от която се отказах - макар да я бях поръчала. Поствам основната част от мейла и съобщението по Viber, които получих. Сблъсквали ли сте се с подобни заплахи и доколко е редно да го правят - давам си сметка, че фирмите губят от доставка и връщане, но съм сигурна, че има начин този риск да се предвиди.

"... След като сте уведомени за доставената пратка, сте отказали получаването и заплащането ѝ, както и заплащането на доставката за изпращането и връщането ѝ на продавача, или изобщо не сте проявили коректност да потърсите пратката си.

С действията си Вие нанасяте вреди на продавача, т.к. той следва да заплати дължимата сума за изпращането и връщането на стоката на куриерската фирма.

Уведомяваме Ви, че с което и да било от действията си: използване на сайта, регистрация в сайта, извършване на конкретна поръчка чрез натискане(кликване) на бутони, обаждане и/или потвърждение по телефона, Вие сте се съгласили с Общите условия на сайта.

С настоящата покана:

Ви каним да получите поръчаната от Вас стока, като заплатите дължимата сума, вкл. сумата за куриерската услуга или; В случай, че не желаете да получите стоката – да заплатите куриерската услуга по изпращането и връщането на стоката в размер на 13.86 лв. по банковата сметка на Олеле Груп ООД – IBAN:

Уведомявам Ви, че в случай че не заплатите дължимата сума за поръчаната от Вас стока и доставка или не заплатите дължимата сума по изпращането и връщането на стоката в 7 /седем/ дневен срок от получаване на тази покана, ще потърсим правата си по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането Ви да заплатите освен дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.'

