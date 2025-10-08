Булфото

Хамалските услуги се остойностяват на килограм, на час, на кубик и на етаж. Цените се движат в широк диапазон.

Под 200 лева няма кой да дойде. Това е минимална цена, коментира пред БНР представител на фирма за хамалски услуги.

Кандидати за хамали има, категоричен е той.

"И то млади, позитивни хора. Доста често получаваме обаждания. Набираме хора, тестваме ги."

Хамалите получават доста добри заплати – 30% от дневния оборот. Така се вземат 4500 до 5000 лева на месец.

За 10 години хамалските услуги са поскъпнали двойно, отчитат още от сектора.

