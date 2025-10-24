За 15 години: 7 хиляди пожара са обхванали над 1 млн. дка горска площ в България

Булфото

Доклад на Световния фонд за дивата природа - WWF България показва, че през последните 15 години - от 2010 г. насам, в България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милиона дка територия. Само през миналата година са регистрирани близо 600 пожара, като особено засегнати са районите на Родопите, Странджа, Пирин и Сакар.

Традиционно, пожароопасният сезон има два пика – пролетен и летен. Напоследък обаче се наблюдава отклонение от нормата. Ставаме свидетели на голям брой пожари в края на есента през ноември и в зимните месеци - декември, януари, февруари. Наличието на постоянен риск от възникване на горски пожари е факт. А според климатолозите тази тенденция ще продължи и в бъдеще.

Мирослава Алексова се включва като доброволец в почистването на изгорелите къщи на хората от трънските села, които пострадаха тежко след избухването на големия горски пожар в края на юли. А след призив на Трънското туристическо дружество не се поколебава, взима дъщеря си и отива да помага на огнеборците и пострадалите. Целта й е само една – да помогне на страдащите хора.

Днес тя и още над 13 500 души имат една цел и тя е да накарат правителството да изпълни задължението си по закон и да осигури специализирана летателна техника за гасене на пожари, предаде БНР.

