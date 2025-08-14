За 17.99 евро: Летим от Варна до нова дестинация с Wizz Air

Пиксабей

Wizz Air обяви, че разширява своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, и стартирането на два нови директни маршрута до България – от Братислава до Пловдив и Варна. Редовните полети ще се изпълняват целогодишно с модерните Airbus A321neo, като билетите вече са в продажба на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от само 17.99 EUR**.



Братислава – столицата на Словакия, разположена на брега на Дунав, е единствената национална столица в света, която граничи с две държави – Австрия и Унгария. Това я прави идеална отправна точка за пътувания в Централна Европа. Градът впечатлява със своя Стар град с тесни калдъръмени улички, колоритни кафенета и барокови сгради. Сред емблематичните забележителности са Братиславският замък, от който се открива панорамна гледка към Дунав и околните държави, Мостът на СНП с футуристичния ресторант UFO и Катедралата "Св. Мартин", където са коронясвани унгарски крале и кралици. Братислава е и кулинарна дестинация с модерни ресторанти, предлагащи смесица от словашка, австрийска и унгарска кухня, както и уютни винарни с местни вина от региона Малките Карпати. Градът е перфектен за уикенд бягство или като част от по-голяма обиколка в Централна Европа – само на час път от Виена и няколко часа от Прага и Будапеща.

