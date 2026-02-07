За 2 години организацията на Калушев е получила дарения на стойност 59 000 лева

кадри: Бтв, фейсбук

Случаят с тройното убийство край хижа „Петрохан“ продължава да поражда въпроси. Кои са били хората, живели там, с каква дейност са се занимавали и как се стига до фаталния край. Засега разследващите работят по всички версии.

На 2 февруари три тела бяха открити пред полуизгорялата сграда на бившата хижа „Петрохан“. И тримата мъже са с прострелни рани в главата, а на мястото по неофициална информация са намерени няколко огнестрелни оръжия и гилзи, припомня Бтв.

Жертвите – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, са част от организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, която се представя като първата българска рейнджърска служба. Тримата са живеели в хижата от години.

Организацията е вписана в Търговския регистър на 13 януари 2022 година. 26 дни по-късно тя подписва рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите – министър по това време е Борислав Сандов. Документът предвижда участие в мониторинг и превенция в защитени територии, допълват от Бтв.

По-късно, след вътрешна проверка, от министерството обявяват споразумението за проблемно и го прекратяват едностранно.

Още в първите часове след подаването на сигнала за убийството разследването тръгва по няколко версии.

На брифинг пред медиите от полицията съобщават, че се работи по всички възможни версии, включително и за хипотези, свързани със затворена общност или секта.

„Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение, местна власт към областна дирекция на МВР София, в частност Годеч, свързано с каквато и да е дейност незаконна от организацията“, обяви пред Бтв директорът на областната дирекция старши комисар Тихомир Ценов.

Паралелно с това се появяват данни за лагери с деца, провеждани в района на хижата.

„Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни, само това мога да кажа“, каза гл. комисар Захари Васков от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

През годините са подавани сигнали до прокуратурата. Има и един сигнал до Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

„Сигналът е от близки на дете, които са го адресирали също и до МВР, ДАНС и Районна прокуратура. Той е оттеглен след 4 дни от подателите. Въпреки това от две дирекции „Социално подпомагане“ са извършени проверки в рамките на своята компетентност, като едната е в присъствието на служители на МВР. При тях не е установена основателност на сигнала по отношение на евентуален риск за непълнолетно лице“, гласи позиция на ДАЗД. Междувременно собственикът на хижата Ивайло Калушев изчезва и е обявен за издирване, допълва Бтв.

„Това, което виждам сега, определено ме шокира. Два пъти повече ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и действия“, коментира и.ф главен прокурор Борислав Сарафов.

В село Гинци Бтв разговаря с местни, които не пожелаха да застанат пред камера, но обясниха, че групата е ходела въоръжена, проверявала ги е, но не им е създавала проблеми.

В момента достъпът до хижа „Петрохан“ е напълно ограничен, като се пропускат само служители на МВР.

Дни преди да изчезне, Ивайло Калушев изпраща съобщение до майка си.

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар… Обичам те много. Бъди свободна“, гласи есемесът.

Проверка на bTV установява, че всички сайтове, които са свързани с дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“, както и всички други дейности, свързани с лицата, са с недостъпно съдържание.

Установено е също, че за периода от 2022 г. до 2024 г. организацията е получила дарения на стойност 59 000 лева.

