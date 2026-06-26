За 24 часа силна земетресения удариха Венецуела, САЩ и Япония: Има ли връзка?

Кадър Ютуб

Седем мощни земетресения разлюляха планетата за по-малко от 24 часа, оставяйки след себе си над 160 жертви във Венецуела, паника в Япония и рекорден от десетилетия трус в Калифорния, предаде Вести.бг. Астрономическият брой от 1351 труса за денонощие накара милиони хора да си зададат логичния въпрос: има ли невидима връзка между тези събития и задейства ли се глобална верижна реакция в недрата на Земята?

Сеизмичната карта на света буквално „пламна“. Серията започна с двоен кошмарен трус във Венецуела (7.2 и 7.5 по Рихтер) – най-мощният там от 1900 г. насам. Почти едновременно с това земята се залюля силно в Япония (6.9 по Рихтер), а броени часове по-късно Северна Калифорния регистрира най-силния си трус от 1940 г. насам (5.6 по Рихтер).

Има ли връзка? Какво казват учените

Когато три от най-активните сеизмични зони в света реагират в рамките на часове, теорията за „ефекта на доминото“ изглежда напълно реална. Сеизмолозите обаче разделят отговора на две части: локална верижна реакция и глобално съвпадение.

1. Ефектът на домикното (Доказано)

Американският геофизичен институт (USGS) официално потвърди, че във Венецуела сме свидетели на т.нар. „комплексен процес на взаимодействие при разрив“. Това означава, че първият трус от 7.2 по Рихтер е натоварил съседния разлом и буквално е „отключил“ второто, още по-опустошително земетресение от 7.5. На местно ниво връзката е неоспорима.

2. Глобалният спусък (Теорията за дистанционното задействане)

Възможно ли е обаче трусът във Венецуела да е активирал този в Япония или Калифорния? В науката съществува понятието „динамично задействане“ (dynamic triggering). Когато удари много мощно земетресение (над 7 по Рихтер), сеизмичните вълни обикалят цялата планета. Преминавайки през други уязвими разломи, които вече са натрупали критично напрежение, тези вълни могат да подействат като „последната капка, от която чашата прелива“.

Въпреки това, повечето водещи геолози в момента остават скептични за директна връзка между Калифорния, Япония и Венецуела. Причината е, че тези региони се намират на напълно различни тектонични плочи (Карибска, Тихоокеанска и Северноамериканска), разделени от хиляди километри.

Мащабът: Аномалия ли е това или просто лош късмет?

Според експертите, макар 7 силни земетресения за 24 часа да изглеждат плашещо и аномално, това е част от естествения пулс на планетата. Земната кора е в постоянно движение. Периодично, чисто статистически, се наблюдават т.нар. „клъстери“ – периоди, в които няколко независими един от друг разлома освобождават енергия по едно и също време.

„Земята не е застинала скала, тя е жив организъм. Напрежението по границите на плочите се трупа с векове и понякога моментът на освобождаване просто съвпада случайно“, обясняват сеизмолози.

В момента учените по целия свят продължават денонощно да анализират данните от хилядите афтършокове. Тяхната цел е да разберат дали тези 1351 труса за ден са просто зловещо статистическо съвпадение, или планетната ни кора е навлязла в нова фаза на засилена тектонична активност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!