За 24 часа спират линия от метрото в София

снимка: Nikolai Boyanov, Уикипедия

Във връзка с пускането в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. "Владимир Вазов" и необходимостта от актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковете.



Линия 3 на метрото ще бъде затворена за денонощие от полунощ в събота.

Ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт, предава БНТ.

Линията ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните автобусните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите.

