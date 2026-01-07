За 27 милиона лева подменят ВиК мрежата на 3 села край Шумен

снимка: Булфото, архив

Кметът на Шумен Христо Христов сключи споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ за реконструкция на водопроводните мрежи на селата Лозево, Градище и Черенча, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Общата стойност на споразуменията е 27 984 900 лева.

За подмяна на водопроводната мрежа в село Лозево сумата е 9 500 000 лева, за Градище 9 184 900 лева, за Черенча 9 300 000 лева, предава още Шум бг.

Трите ВиК мрежи ще бъдат подменени с държавни средства по Инвестиционната програма за общински проекти.

Крайният срок за завършване и на трите проекта е 30 юни 2027 г.

