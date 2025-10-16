За 3 часа днес ограничават движението в тръба на тунел на АМ "Хемус"

снимка: АПИ

Днес - 16 октомври, от 13:00 ч. до 16:00 ч. движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ ще е в една лента поради ремонт на осветлението. Ограничено ще е преминаването в активната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ апелират шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

