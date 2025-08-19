За 3 дни: Един с фалшива книжка и петима неправоспособни шофьори в София

снимка: МВР

За три дни в София е установен един водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни. От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. Това каза на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той допълни, че при откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и по линия на изготвянето му. Тотев каза още, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Все по-рядко установяваме хора употребявали райски газ, посочи той, цитиран от БТА.

По негови думи, след като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите.

