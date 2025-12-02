За 30 млн. долара продадоха "Зимното яйце" на Фаберже

кадър: Нова тв

"Зимното яйце", както е известно заради дизайна си, е смятано за едно от най-изящните творения на Фаберже. Аукционната къща „Кристис“ съобщи, че то е едно от седемте разкошни яйцевидни произведения на изкуството, запазени в частни ръце.

"Зимното яйце" е с височина 10 сантиметра и е изработено от фино резбован планински кристал. Покрито е с деликатни мотиви на снежинки от платина и допълнени с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря, за да разкрие пред погледа подвижна малка кошничка с инкрустирани кварцови цветя, символизиращи пролетта, допълва БТА.

То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл. Поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г. Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.

Майсторът Петер Карл Фаберже и неговата компания създават повече от 50 яйца за руското императорско семейство в периода между 1885-а и 1917 г., всяко от които е уникално и съдържа скрита изненада. Цар Александър Трети поставя началото на традицията, като подарява яйце на жена си всеки Великден.

Неговият наследник, Николай Втори, прави същите подаръци на жена си и майка си. Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай Втори и семейството му са екзекутирани през 1918 г.

Продадено от комунистическата власт на лондонски търговец през 20-те години на миналия век, яйцето сменя собственика си още няколко пъти. Смятало се е за изгубено две десетилетия, докато не е продадено на търг от „Кристис“ през 1994 г. за повече от 5,6 милиона долара.

Яйцето отново е продадено през 2002 г. за 9,6 милиона долара. Сега то надминa рекордните 18,5 милиона долара, платени на търг на аукционната къща през 2007 г. за друго яйце на Фаберже, създадено за банкерското семейство Ротшилд. В света има 43 оцелели императорски яйца на Фаберже, повечето от които са в музеи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!