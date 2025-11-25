За 5 години цената на сините автомобили пада наполовина

Кадър ИИ

Анализът на iSeeCars, който разгледа над 20 милиона автомобила, продадени в САЩ между януари 2023 и април 2024, установи, че сините автомобили са пети по популярност сред купувачите. Те представляват 8.9% от общите продажби през този период, след белите (27.6%), черните (22.0%), сивите (21.3%) и сребристите (9.1%), пише Аутомедия инвестор.



В същото време платформата NexusMedia проведе проучване на 10-те най-продавани автомобилни модела, за да определи кой от петте най-често срещани цвята (синьо, черно, червено, сребристо и бяло) се обезценява най-бързо. Най-високата стойност е за синия цвят – 27,11% през първите пет години на собственост, което средно означава загуба на стойност над 12 000 долара.



Освен това, в изследването на NexusMedia една от най-интересните точки е колко намалява цената на електрическите превозни средства. Според данните, един от най-бързо обезценяващите се автомобили е електрическият автомобил в синьо оцветяване, чиято стойност може да спадне с повече от 50% само за пет години. Разликата също е доста значителна - докато синята Tesla Model Y е загубила средно с 50,4% цена за 5 години, червената Tesla е загубила само 3,2%, а бялата Tesla – 0,8%.



Всичко това означава, че при избора на син автомобил, купувачите се сблъскват с редица рискови фактори. Въпреки че този нюанс е доста често срещан и визуално привлекателен, перспективите за по-нататъшна продажба на такъв автомобил могат да бъдат много проблематични поради рязко падане на пазарната му стойност.

