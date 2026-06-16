За 6 месеца близо 20 с отнети книжки и глоби за незаконни гонки във Варна

Снимка mvr.bg

От началото на годината са установени 17 водачи, участвали в улични гонки във Варна. Санкциите за подобни нарушения са отнемане на шофьорската книжка за една година и глоба от 1500 евро.

Традиционно най-използваният участък за нерегламентирани състезания остава трасето между Варна и летището.

Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" началникът на сектор "Пътна полиция" – главен инспектор Петко Камбуров.

Гонките често се организират чрез социални мрежи и чат приложения. Камбуров обясни, че работят съвместно с оперативни служби и използват различни методи за събиране на информация. Именно така е била проведена и една от по-мащабните акции по трасето към летището.

През активния летен сезон се предвижда постоянно полицейско присъствие по основните булеварди и критичните пътни участъци. Освен патрули ще се използват и системи за видеонаблюдение, подчерта началникът на КАТ- Варна.

Той увери, че при всеки сигнал за гонки се изпращат екипи на място. Местата за подобни събирания рядко се променят, а целта е подобни опасни прояви да бъдат спирани още в зародиш, категоричен е Камбуров.

Проблем остават и така наречените "шумни ауспуси". Само през миналата година във Варненска област са засечени 219 автомобила с нерегламентирани модификации, а от началото на тази година случаите вече са 43. Колите са спирани от движение до отстраняване на неизправностите, обясни още Камбуров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!