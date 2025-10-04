За 6 минути денят става нощ на тази дата

Пиксабей

На 2 август 2027 г. Земята ще преживее най-дългото пълно слънчево затъмнение на XXI в. Пълният мрак ще продължи 6 минути и 23 секунди, което ще постави рекорд от 1991 г. насам, припомня The ​​Daily Galaxy, пише Фрог.

Египет, особено Луксор, ще има най-добри условия за наблюдение, тъй като затъмнението ще съвпадне с обяд и ще премине над древни храмове и Долината на царете. Астрономите отбелязват, че в региона е почти гарантирано ясно небе – Либия и Западен Египет са без августовски облаци в дните на затъмненията от десетилетия.

Пътят на сянката ще се простира на над 15 000 километра: от Атлантика през Испания, Северна Африка и Близкия Изток до Йемен и Източна Африка. В Южна Испания тъмнината ще продължи около три минути, докато във Франция затъмнението ще бъде само частично.

Събитието предизвиква вълнение сред туристите и учените. Хотелите в Луксор вече са пълни, а НАСА и европейските университети подготвят наблюдателни мисии и излъчвания за света.

Освен зрелищното зрелище, затъмнението ще предложи редки възможности за изучаване на слънчевата корона и космическото време.

