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За 9 области е в сила оранжев код за проливни дъждове, за 19 важи жълт код. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към 15.00 ч.

Оранжев е кодът за областите: Габрово, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Очаква се количествата на валежите за денеонощието да са между 25 и 55 л/кв.м. Ще има гръмотевични бури и условия и за градушки.Жълт код важи за областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София -област, София – град, Търговище и Шумен.

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