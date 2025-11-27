За Коледа пускат новите електрически автобуси в Шумен

кадър: Шум бг

Електрическите автобуси, които Община Шумен купи по проект, скоро ще тръгнат по улиците на града.

Очаква се това да стане „в дните около Коледа“, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Припомняме, че първите пет електробуса пристигнаха в Шумен в началото на февруари. В края на лятото китайският производител изпрати още един.

Новите автобуси ще обслужват дългите линии на градския транспорт - към кварталите „Тракия“ и „Дивдядово“, предава Шум бг.

Още през февруари Общината е подала искане до „Електроразпределение Север“ за осигуряване на 200 KW захранване за три зарядни станции – на ул. „Г. С. Раковски“, при Автогарата и на ул. „Самара“.

„Проектите са депозирани и са получени становища за проблеми със захранващите мощности, според които на ул. „Г. С. Раковски“ не могат да се гарантират условия за сигурност и обслужване на електробусите при зареждане и тази локация ще претърпи промяна. За зарядната станция на Автогарата също е посочен недостиг на мощност от страна на енергодружеството и затова е изготвен нов проект за друг трафопост, който да захрани станцията“, казаха от пресцентъра на кметството

Проведени са били работните срещи с „Шумен – Пътнически автотранспорт“ ООД във връзка с уточняването на линиите в зависимост от пробега и локациите на зареждането на автобусите.

Анализът показал, че би било целесъобразно електробусите да обслужват на първи етап дългите линии – към посочените квартали, а на следващ етап да обхванат и по-къси линии.

Припомняме, че автобусите бяха закупени със средства по съвместен проект на общините Шумен и Търговище за общо 10 129 810 лв. /от които 8 090 862 лв. за Шумен/. Партньор на Община Шумен е частният превозвач „Шумен – пътнически автотранспорт“ ЕООД. Освен електробуси и зарядни станции за тях, проектът предвижда и велоалея от ул. „Климент Охридски“ и по булевард „Симеон Велики“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!