За апартамент от 109 квадрата се плащаше 350 лева данък, сега става 450

Основните данъци в Пловдив няма да се увеличават през следващата година. Това решиха общинските съветници, които приеха бюджетната рамка на града за следващите три години. Очаква се приходите от местни данъци да достигнат 123 милиона евро.



В досегашния си размер ще останат налозите за недвижимо имущество, наследство, моторни превозни средства, патентен и туристически данък. Жителите на града няма да бъдат ощетени и след предстоящото превалутиране.



"Това, което успяхме да направим, е да запазим размера на таксите и цените. Само са превалутирани, така че нямаме едно увеличение, закръгляне, което да е в полза на общината или да е в ущърб на гражданите“, коментира Ангелина Топчиева, главен секретар на Община Пловдив.



Повечето жители на Пловдив споделят, че поскъпването на данъците би натоварило сериозно семейния им бюджет.



"Апартаментът ми, който е в "Северен“, е 109 квадрата. Мисля, че последно беше към 350 лева. Това е преди увеличението и се говореше за сериозни увеличения, което би прехвърлило 440-450 лева. Не са малко тези пари за един апартамент, и то старо строителство. Според мен едно ново поскъпване би се отразило доста сериозно на бюджета“, коментира пред БНТ Николай Пашев, жител на града.



Все още предстои приемането на план-сметката за такса "битови отпадъци“. Според европейски изисквания тя ще бъде изчислявана по нов метод, което може да доведе до значително увеличение на налога.



"Такса смет не оправдава очакванията ни, защото навсякъде – аз живея в "Кючук Париж“ – контейнерите преливат, а такса смет се плаща като Отче наш всяка година. Ако се налага, ако от завишаването Пловдив ще е по-чист, нека да завишат малко, за да можем да се радваме на красивия ни град“, заяви Кармела Тоникян, жителка на Пловдив.



От общинската администрация прогнозират, че финансовата година ще бъде стабилна. Очаква се финансовата рамка на града да бъде приета най-късно през март догодина.

