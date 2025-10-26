За часове полицията от Варна откри изчезнала осмокласничка от Дългопол

МВР

След разпространените в редица интернет групи и сайтове публикации относно издирването на осмокласничка, изчезнала от гр. Дългопол, от ОДМВР-Варна информираха, че след проведени издирвателни мероприятия детето е установено.

От полицията посочват, че то е в добро здравословно състояние и ще бъде предадено на родителите си.

Няма данни детето да е било жертва на престъпление, посочват още от ОДМВР-Варна.

От полицията благодарят на всички граждани, които проявиха съпричастност и съдействие.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!