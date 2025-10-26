За часове полицията от Варна откри изчезнала осмокласничка от Дългопол
МВР
След разпространените в редица интернет групи и сайтове публикации относно издирването на осмокласничка, изчезнала от гр. Дългопол, от ОДМВР-Варна информираха, че след проведени издирвателни мероприятия детето е установено.
От полицията посочват, че то е в добро здравословно състояние и ще бъде предадено на родителите си.
Няма данни детето да е било жертва на престъпление, посочват още от ОДМВР-Варна.
От полицията благодарят на всички граждани, които проявиха съпричастност и съдействие.
