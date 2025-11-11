За четири часа хванаха 171 водачи с електрически тротинетки в нарушение

Пиксабей

За четири часа полицията е хванала 171 водачи на електрически тротинетки в нарушение, каза зам.-директорът на „Пътна полиция“ към Главната дирекция „Национална полиция“ комисар Мария Ботева.

Тя представи и резултати от специализирана полицейска операция в районите на ГКПП.

Акцията е проведена в петък, събота и неделя – от 7 до 9 ноември, на територията на няколко ГКПП „Капитан Андреево“, „Калотина“ и граничните преходи „Кулата“, „Дунав мост 1“ и „Дунав мост 2“.

„На 7 ноември работихме от 14 до 16 ч., на 8 ноември – между 10 и 14 ч., и на 9 ноември – между 13 и 15 ч. Изпълнявахме преките ни функционални задължение по отношение контрол по спазване на Закона за движение по пътищата и връчване на електронни фишове, наказателни постановления и създаване на фишове и актове за установени нарушения", обясни Ботева, предаде бТВ.

"Бяха обхванати българи и чуждестранни граждани. Контролът в районите на тези ГКПП и гранични преходи е свързан с това на вход и изход от страната да се създадат условия на гражданите, които желаят да си заплатят невръчените и съответно неплатените глоби, да го направят", обясни още Мария Ботева.

„В периода 28-29 октомври организирахме нарочна специализирана полицейска операция в тъмната част на денонощието за контрол на водачи на индивидуални електрически превозни средства. В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства, като 171 от тях са се движили в нарушение“, допълни Ботева.

26 екипа са проверили 220 МПС. От тях с чужда регистрация са били 97 МПС. Проверените товарни автомобили над 3,5 тона в този тридневен период са 33, от които 21 са били с чужда регистрация.

Проверени са 244 участници в движението по пътищата, като съответно от тях чужденци са били 100. Връчени са повече от 70 документа на тези участници в движението и е създадена възможност за заплащане на глобите. Платени са 69 глоби.

