За ден: 28 шофьори са с положителни проби за алкохол, а шестима – за наркотици

Снимка: Булфото

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на МВР в информация за междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата.

От тях 20 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други осем – с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, трима са отказалите тестване, информират от МВР.

Проверени са 13 944 моторни превозни средства рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 16 800 водачи и пътници, отбелязва БТА. Съставени са 4289 фиша и 425 акта за установени административни нарушения, се посочва в съобщението.

При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали трима души, а 24-ма са ранени, съобщиха от МВР на сайта си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!