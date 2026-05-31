За ден: 35 шофьори са с положителни проби за алкохол, а петима – за наркотици

31.05.2026 / 17:16 0

Снимка: МВР

12066 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15263 водачи и пътници, съобщават от МВР.

Съставени са 3627 фиша и 392 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 19 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 16 -  с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. 

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, двама са отказали тестване.

