За ден спасиха 9 човека от удавяне на плажа "Кабакум" край Варна

Девет човека са изкарани от морето на плаж "Кабакум" в петък от двама спасители след многократни предупреждения и червен флаг. Това разказаха пред Радио Варна Даниел Тодоров и Цонко Иванов, които в този ден шест пъти влизат в бурното море, за да спасят от удавяне недисциплинирани туристи.

Те споделят, че през половин час са се отзовавали на ситуации, носещи огромен риск за живота.

При подаден сигнал един от спасените реагира с насмешка, докато за секунди морето не го завлича. Самите ние щяхме да се издавим, казаха спасителите.

По-унизително според тях е това, че не само не срещат благодарност, но че хората не осъзнават грешката си.

Информационната табела за наличието на дънна яма също не предизвиква безпокойството на плажуващите, казаха те.

