За денонощие: Тестовете на 34 шофьори са положителни за алкохол, а 11 - за наркотици

Снимка: МВР

13715 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Това съобщават от МВР.

Извършен е контрол на 17705 водачи и пътници. Съставени са 3995 фиша и 389 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е бил недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 34 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 22 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, 4 са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 11, трима са отказали тестване.

Редактор "Екип на Петел",

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