За денонощие 18 души пострадаха в катастрофи

Общо 18 души са ранени при 15 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 451 катастрофи с 29 загинали и 603-ма ранени.

От началото на годината са регистрирани 4233 пътнотранспортни произшествия, при които 266 души са загубили живота си, а 5324 са пострадали, предаде БТА.

