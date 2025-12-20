За денонощие КАТ провери над 15 000 души

снимка Булфото

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден са проверени 13 354 моторни превозни средства. Пътните полицаи са извършили контрол на общо 15 474 водачи и пътници, съобщиха от пресслужбата на полицията.

За установените административни нарушения са съставени 3881 фиша и 456 акта. Акцентът на акцията остава недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и техни аналози, както и шофирането от неправоспособни водачи.

През изминалите 24 часа са установени общо 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 20 са шофирали с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а седем са били с над 1,2 на 1000. Двама водачи са отказали да бъдат тествани.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като един е отказал тестване, предаде БТА.

