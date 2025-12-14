За денонощие изкупиха всички билети за Коледния влак на БДЖ

За следобедните пътувания влакът отново бе в състав от три тематично украсени пътнически вагона и един ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“ за Дядо Коледа и Снежанка.

В почивните дни пътниците на атрактивния влак разполагаха с достатъчно време да разгледат специалния ретро вагон, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на град Банкя.

Двупосочните билети по маршрута София - Банкя - София с включено запазено място са 46 лв. за възрастни и 23 лв. за деца до 10 години.