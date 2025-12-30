реклама

За денонощие огнеборците гасиха общо 65 пожара в страната

30.12.2025 / 07:41 0

снимка Булфото

Общо 65 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които десет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 41 пожара.

Извършени са 61 спасителни дейности и помощни операции, от които девет при катастрофи. 

Лъжливите повиквания са пет, предаде БТА.

