За два дни спират плащанията с ПОС терминал в патрулните автомобили

снимка: Булфото

Днес и утре няма да бъдат приемани картови плащания на глоби по Закона за движение по пътищата чрез терминални устройства в патрулните автомобили на "Пътна полиция“.



При възникнала необходимост от заплащане на този вид глоби, служителите ще насочват към други начини за разплащане, за които гражданите могат да се информират и в интернет страницата на "Пътна полиция“: (https://www.mvr.bg/opp) в рубриката "Административни услуги“, тема "Заплащане на глоби за извършени нарушения“ – Ред и начини на плащане на глоби по Закона за движение по пътищата.

