За два месеца бразилка пропътува Гренландия - Аляска

кадър: БНТ

Бразилска мореплавателка завърши успешно самостоятелното си плаване през Северния ледовит океан.



Тамара Клинк обяснява успеха си с това, че е имало много малко лед. Преди 3 десетилетия плаването през т. нар. Северозападен проход би било невъзможно без ледоразбивач.

28-годишната бразилка е едва втората жена и първата латиноамериканка завършила опасното арктическо пътешествие.

Тя изминава 6000 и 500-те километра между между Гренландия и Аляска за два месеца, предава БНТ.

"Бях много разстроена от това, че успях да го направя заради много по-малкото лед, отколкото очаквах да намеря. Срещнах лед само по девет процента от пътя, което е много малко. Това е част от тенденция, която ще бъде много трудно да се обърне, ако не действаме решително и не направим смели избори през това десетилетие", заяви Тамара Клинк.

