За една седмица се бори за пари и по Нова телевизия, и по bTV

Мая Иванова. Колаж – кадри bTV, Нова ТВ

За една седмица я излъчиха и по Нова телевизия, и по bTV. Това е Таня Иванова, която участва в „Сделка или не“, като записът бе излъчен на 31 октомври, и в „Стани богат“, чийто участие бе показано на 6 ноември.

От двете си участия обаче тя спечели само 500 лева и 50 стотинки.

При Ненчо Балабанов спечели само 50 стотинки.

С повечко си тръгна от „Стани богат“. Още в началото Ники Кънчев я посрещна с думите: Сега ще ви покажа как от място в публиката на „Стани богат“, човек може да се телепортира директно на стола на богатството. Да тя е била част от нашата публика, от нашата фамилия.

И в двете предавания та разказа, че е изминала 3500 километра с мотор в Индия.

Не може да отговори на въпрос за 1500 лева и си тръгна само с 500 лева.

