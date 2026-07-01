За една седмица в Плевенско са установени нови 15 случая на морбили

Снимка Пиксабей

Установените за последната седмица случаи на морбили в област Плевен са 15, съобщи за БТА началникът на отдел "Медицински изследвания" в дирекция "Надзор на заразните заболявания" в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Николай Деков.

Той добави, че през предходната седмица установените случаи са били шест. Въпреки това, епидемията протича плавно без резки пикове и без епидемично развитие.

Основната част от регистрираните случаи, уточни началникът на отдел "Медицински изследвания", са във възрастовата група от пет до девет години. Най-малкия пациент е на една година, а най-възрастният – на 31. Най-голяма част от заболелите са от община Червен бряг.

При един от пациентите няма данни за ваксинация срещу болестта. Пет са с един прием на ваксина, двама са с два приема и седем са неимунизирани. Д-р Деков обърна внимание, че най-сигурната и трайна защита срещу морбили е своевременният прием на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Той каза още, че като цяло няма пациенти със сериозни усложнения, но тъй като това е тежко протичаща шарка, предимно с дихателни и гастроинтестинални усложнения, всички регистрирани са хоспитализирани. Претоварване на болничните легла няма, в момента свободни са 13.

Общо 139 са регистрираните случаи в РЗИ – Плевен от началото на епидемията, допълни д-р Деков.

В заключение той каза, че няма повод за безпокойство. Основното е да се спазва имунизационният календар и да няма отказ от ваксинация от страна на родители. Морбили е заболяване с много висок контагиозен индекс. Много голяма част от контактните с болен също се разболяват, ако не са ваксинирани, или ако не са придобили имунитет след преболедуване.

Редактор "Екип на Петел",

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