За какво трябва да внимаваме при подготовката за Хелоуин

Снимки: Пиксабей

Основните рискове пред потребителите при покупката на костюми, декорации и храни във връзка с Хелоуин са свързани с поставянето на знак за равенство между качество и безопасност. Хората разсъждават така - купувам този костюм, маска, аксесоар или сувенир, ще го ползвам буквално няколко часа и не е разумно да инвестирам много средства в него. Качеството може и да не е много високо, но безопасността трябва да бъде гарантирана. Това посочи в “Денят започва” по БНТ основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова и отбеляза, че наличието на знака СЕ означава, че продуктът отговаря поне на минималните изисквания за безопасност.

“Хелоуин е свързан с фенери, огньове и при попадане на искра върху костюм от лесно запалима материя, може да се възпламенят и той, и този, който го носи. Рисковете са сериозни, но се подценяват от потребителите, защото не сме свикнали да изискваме задължителната по закон информация, която всеки търговец е длъжен да предостави – за себе си, за продукта, указания за употребата, противопоказания и пр. Например, да се държат далеч от лампи, фенери, свещи и т.н. За най-малките деца не трябва да има връзки, които като тръгнат на тези “шествия”, могат да се закачат някъде и това да доведе до инциденти”, обясни Руменова.

Маски и други аксесоари понякога имат малки батерии, които осигуряват светлината на отделни елементи по тях, но са лесно достъпни за децата, обърна внимание още тя. И припомни историята отпреди десетина дни на момче от Нова Зеландия, което е получило некроза и е било оперирано след поглъщане на близо 100 магнита, които са забранени за продажба в неговата страна, но не и в държавата, където е базирана онлайн платформата, от която са закупени. “Това са рисковете при пазаруване от електронни магазини в страни, в които не действа потребителско законодателство с по-висока степен на защита", каза Габриела Руменова.

При фенерите и електрическите украшения трябва да следим да са стабилни, за да не паднат при течение или вибрации, както и да има достатъчно пространство между източника на нагряване и останалите части, които могат да пламнат. При наличието на електрически вериги да проверяваме те да бъдат надеждно изолирани и обезопасени.

“Отговорността за безопасността на едно изделие се носи от всички търговци по веригата – от производителя, през дистрибутора и вносителя, когато изделието е от внос, до продавача на дребно, който работи с крайния клиент. Извън класическата търговия обаче, особено в социалните мрежи, където има предлагане и на ръчно изработени сувенири и други продукти от физически лица, отговорността и съзнанието трябва да са преди всичко на този, който купува – да прецени рисковете, да търси отзиви и пр.”, добави още Руменова.

По отношение на храните, особено домашно приготвените, трябва да сме още по-внимателни и най-добре е родителите да предупредят децата да не взимат каквито и да било лакомства от непознати хора.

