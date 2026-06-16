За лекарите и директорите: Призив да се ограничи разликата между най-високите и ниските заплати

Стопкадър бТВ

Млади лекари и експерти призовават да се ограничи разликата между най-ниските и най-високите заплати в държавните болници.

Възнагражденията на директорите и членовете на борда на директорите се изчисляват по определени критерии, записани в закона. Има и таван: за директор на болница – до 18 минимални заплати, или 11 163 евро при сегашния размер на възнаграждението.

За членовете на съвета на директорите таванът е до 6 минимални заплати, или 3721 евро.

Едно от исканията на студентите и специализантите по медицина беше да се въведе съотношение между минималното и максималното възнаграждение в болниците.

Макар че се обсъждаше и в парламента, искането им не е прието. Това демотивира Василена Киара Димитрова, която е студент по медицина.

„За лекарите специализанти средното възнаграждение е около 1000 евро. Има и по-ниски – ние получихме фишове около 700 евро. Тези колеги живеят с това възнаграждение за пълния си трудов щат, с което аз изживявам месеца като студент. И честно да ви кажа, не съм сигурна, че ще намеря пътя си в медицината“, казва Василена за бТВ Киара Димитрова.

Младите лекари са изискали и информация за заплатите в здравното министерство.

„Чиновници, които не са министри, взимат 8 пъти по-високи заплати от един специализант, който работи 24-часови смени. Самата министър Ивкова е получавала заплата над 10 хиляди лева като директор на дирекция“, посочва д-р Киряков.

Професор Стефан Константинов, който е бивш болничен директор и бивш министър, казва, че за да се стопят разликите, са нужни промени в системата.

„Тя стимулира ситуацията, при която лекарите трябва да водят повече пациенти, съответно повече приходи“, коментира проф. Стефан Константинов.

Директорските заплати са се увеличили 7 пъти по-бързо от инфлацията, изчислява още Константинов.

„Хора, които работят в администрацията и имат немалки заплати, допълнително изкарват пари срещу не много сериозни задължения, да не кажа никакви. Има и доста скандални ситуации – хора, работещи в една болница, са в съвета на директорите на друга, която има същия предмет на дейност“, казва още проф. Стефан Константинов.

„Министерството на здравеопазването ще подкрепи всички законови предложения за справедливо и обективно определяне на възнагражденията на органите за управление и контрол“, посочват от ведомството.

От министерството допълват още, че законът, по който се определят заплатите на управата в болниците, се отнася и за другите сектори – затова е нужно да се търсят решения на междуинституционално ниво.

Редактор "Екип на Петел",

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