За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени

Снимка: Пиксабей

Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени за летния сезон. Това съобщиха за БНТ от Асоциацията на Българската авиационна индустрия. Основният доставчик на керосин за националните ни аеропортове - рафинерията в Бургас, е с удължена дерогация до 29 октомври тази година. Това ще осигури стабилност на пазара при силно ограничени доставки на петрол заради конфликта в Близкия изток.

По време на летния туристически сезон не се очаква криза с доставките на горива за въздушния транспорт у нас.

"В момента до края на летния сезон има достатъчно гориво да покрие полетите на двете черноморски летища. И доставките са непрекъснати, което ще осигури авиационно гориво за нормалното протичане на летния сезон", каза Деница Милосавлевич, директор "Авиационно бизнес развитие" на летищата във Варна и Бургас.

"Рафинерията в Бургас може да осигури достатъчно гориво, даже не е натоварена напълно. И ние от традиционния сектор нямаме притеснения поне за България", добави Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на Българската авиационна индустрия.

След началото на конфликта в Близкия изток самолетното гориво е поскъпнало с близо 40%, с което се повишават значително и разходите на авиокомпаниите.

"Доста авиокомпании провеждат информационни кампании, че през летния сезон не възнамеряват да покачат цените на самолетните билети. Възнамеряват да оперират полетите така, както са планирани", обясни Деница Милосавлевич.

За момента няма авиокомпании, които предвиждат да отменят полетите си до България заради високите цени на керосина. При продължаващо поскъпване е възможно някои превозвачи да редуцират своите полетни програми.

"Компаниите, които не са хеджирали горива, ще предпочетат да намалят някои дестинации, които не са натоварени над 80%-90%, вместо да работят на минимална или нулева печалба", заяви Тодор Иванджиков.

От туристическия бранш са притеснени, че през това лято ще има по-малко чартъри от Германия до българското Черноморие. Разчитат на нискотарифните авиокомпании.

По-малкото чартъри от Германия ще доведе до загуби за хотелиерите, които посрещат германски туристи.

Вече се водят преговори с авиокомпании, които имат интерес да изпълняват чартърни полети от Германия до българското Черноморие от следващото лято.

Редактор "Екип на Петел",

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