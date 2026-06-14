За любовта и приятелството

снимка: Св. Петка

Съвремието ни изправя всекидневно пред различни изпитания. Те са толкова много и толкова различни, че понякога става трудно да преминем всяко от тях с мъдрост, смирение и вяра. А именно те са най-големите съюзници на човека срещу бедите, които ни връхлитат постоянно.

С надежда да помогне културно, философски и духовно на своите читатели, търсещи верния път в света, „Петел“ ще публикува периодично текстовете на духовни лица. Вярваме, че беседите ще насочат търсещите духовна просвета във вярната посока и ще им покажат по-дълбокия смисъл на това, което се случва в света около нас.

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„Няма по-голяма любов от тая да положи някой душата си за своите приятели” (1 Йоан – 3:16).

Живеем в епоха на технологиите, чрез които по-лесно можем да общуваме. За бизнеса, политиката и за която и да било друга дейност това е голямо улеснение. За съжаление обаче чрез този начин на общуване се изгуби живата и непосредствена връзка между хората. Младите човеци дори вече се запознават, общуват и сключват брак чрез интернет. Те бързо се влюбват един в друг, но и бързо се разлюбват. Чистата безкористна и вечна любов е вече рядкост. Бог е благословил любовта между мъжа и жената в най-чистата й форма, от която любов да се раждат деца и така човечеството да се умножава. Най-голямото щастие е да обичаш и да бъдеш обичан. Със своето порочно въображение човек е извратил чистата любов. Нещо повече – чрез любовта се преследват користни и други цели.

„Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях” (Лук. 6:31).

Хората са залети от всекидневна порно информация. Тази индустрия печели космически суми за сметка на духовно-нравственото падение на хората. Без никаква цензура и време на излъчване порно каналите объркват представите за истинската любов у младите човеци. И вместо напредък наблюдаваме падение до равнището на дивака и животинските глутници. Не случайно Бог е допуснал страдание сред хората от нелечими болести, придобити по полов път.

Наблюдаваме как сякаш умишлено световните моделиери да налагат модата за оскъдно облекло по тялото с подчертан сексуален характер и много отрицателни здравословни последици.

Бог е благословил чистата моногамна любов между мъжа и жената. Семейството е най-важната клетка в обществото. Там, където няма здрави семейства, се разклащат устоите на държавата.

Православното християнство познава и друга любов между човеците: това е любовта, която Бог ни е заложил – чистата безкористна християнска любов.

„По това ще ви познаят, че сте Мои ученици, ако любов имате по между си” (Йоан 23:34).

Сам Бог, който е Любов, ни е завещал да обичаме себеподобните както себе си. Тук е уместно да споменем, че много човеци обичат повече домашния си любимец отколкото хората. Разбира се, че няма нищо лошо да свикнем с нашите домашни любимци, но само човекът е създаден по Божи образ и подобие с чувства и душа, които сме длъжни да уважаваме. В много случаи той е склонен да помогне на бездомното куче, но с безразличие подминава страдащия човек на улицата.

„Който каже: любя Бога, а мразя брат си, лъжец е, защото, който не люби брата си, който е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял”(1 Йоан – 4:20–21).

Нещо повече, Бог ни е завещал дори да обичаме и враговете си. Възможно ли е да сторим това? Дали имаме сили да го направим?

Разбира се, защото Бог не изисква от нас невъзможното. Сам Той ни даде пример за прошка, когато беше на кръста и каза:

„Господи, прости им, понеже не знаят що вършат” (Лука 23:34).

Друг е въпросът, че човекът по принцип притежава чувството за невиновност и изключително трудно прощава вината на другите. Трябва обаче да знаем, че и у най-лошия човек съществува искрица добро, заложена му от Бог. От нашето поведение зависи дали ще разпалим тази искра на доброто, или ще изпепелим и малкото положително, което е останало.

Един крадец започнал да товари коня си с оскъдните лични вещи от отшелническата килия на св. Макарий. В този момент светецът дошъл и започнал да товари заедно с него. Когато крадецът узнал кой му помага, паднал в краката му и се разкаял.

Свети Серафим Саровски бил жестоко пребит от разбойници. За учудване на всички обаче той се явил в съда като техен защитник. Това трогнало разбойниците и впоследствие те съжалили за случилото се.

Човекът е създаден да образува общества и лични приятелства. Най-щастливият човек на земята е този, който има много верни приятели. Комерсиалният живот води до лицемерни и неистински приятелства. В стремежа си да общува човек греши при избора на приятели. Думата приятел съдържа в себе си много значения: саможертва, всеотдайност, благодарност и др. Всички тези добродетели трябва да бъдат изпитани във времето и едва тогава да приемем човека за приятел. За съжаление ние сме свидетели на много приятелства нетрайни, еднодневки. Почти всеки се е разочаровал от неистински приятелства.

„На злия приятел и сто добрини да сториш, прегрешиш ли веднъж спрямо него, пропада всичко. Но и сто пъти приятелят да ти прегреши, ти не забравяй първата му добрина.”

„...защото Той е благ и към неблагодарните и към злите”(Лук. 6:35).

Сервантес казва: „Неблагодарността е дъщеря на високомерието.”

Един човек (пастир) видял змия в средата на горски пожар и я спасил. След известно време змията срещнала човека и преди той да я забележи, го ухапала смъртоносно. Пастирът попитал: „Защо ми причиняваш това, след като аз ти спасих живота?” Змията отговорила: „Благодарността е голямо бреме.”

Често сме свидетели на това как някои хора си сменят приятелите според нуждите и интересите. Довчерашното приятелство дори в много случаи преминава във вражда и отмъщение.

„Не отмъщавайте за себе си, отдайте място на Божия гняв. Отмъщението е Мое, Аз ще отплатя” – казва Господ” (Рим 12:19).

„Който потуля грешки, търси любов, а който отново напомня за тях, отдалечава приятел” (Прит. Сол. 17:9).

Когато човек крои планове за отмъщение, сам се наказва, тъй като всички дяволски мисли в главата се отразяват отрицателно върху душата и тялото. Вярващият християнин оставя всичко в Божиите ръце и справедливия Негов съд.

Приятелство, което не е изградено на здрава християнска основа, е като къща, построена на морския пясък. Само истинският християнин приятел е готов да прости за всичко и на всеки. Той знае, че да се греши, е човешко, но да се прощава, е Божествено.

Народна мъдрост казва: „Не е приятел този, който ти бърше сълзите, а този който ти помага да не ги проливаш.”

При философа Сократ дошъл негов познат и му казал:

– Искам да ти разкажа нещо за един твой приятел.

– Чакай малко – отвърнал Сократ, – преди да ми разкажеш това, трябва да минеш през моя троен филтър. Трябва да филтрираш това, което се каниш да ми кажеш за моя приятел. Първият филтър е истината. Кажи ми абсолютно сигурен ли си, че това е истина?

– Не – отговорил човекът, – аз просто го чух от други хора.

– Значи ти не си уверен, че това е истина. Сега вторият филтър е доброто. Това, което се каниш да ми кажеш за моя приятел, съдържа ли нещо хубаво?

– О, не, точно обратно – лошо е.

– И така ти се каниш да ми кажеш нещо, което може да не е истина, а на всичкото отгоре е и лошо. Третият филтър е ползата. Каква полза ще имам аз от това, което ще ми кажеш?

– Всъщност не знам – отговорил човекът.

– В такъв случай, ако това, което искаш да ми кажеш, не е нито вярно, нито добро, нито полезно, тогава за какво ми е нужно да го знам? – казал мъдрецът и отпратил госта.

Чрез интриги и лъжи се разваля приятелството, ако ние лично не изясним евентуалните недоразумения. Истинският приятел не обръща внимание на клевети по свой адрес и се радва да чуе истината в очите, ако той е съгрешил. Народна поговорка казва: „Дай на мъдрия съвет и той ще те обикне, а глупавият ще те намрази.”

„Не бивай много строг и недей се изтъква за много умен” (Екл. 7:16).

„Човек, който ласкае приятеля си, залага примка на нозете му.”(Прит. Сол. 29:5).

Александър Македонски отстранил един от най-добрите си придворни съветници само за това, че нито веднъж не му посочил някоя грешка. За него той казал:

– Ако не вижда грешките, които правя всеки ден, значи не е мъдър, ако ли ги вижда и не ми ги посочва, той е един окаян ласкател.

Разумният човек се радва на градивните критики спрямо него. Той е доволен, когато бива наставляван от свой приятел.

Автор: отец Стоян Махлелиев

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