За минути старият ви телефон става камера за видеонаблюдение
Пиксабей
Много хора държат вкъщи стари телефони, които събират прах в чекмеджето. Вместо да ги продавате или изхвърляте, можете да им дадете нов живот – като ги превърнете в практична охранителна камера, пише Блиц.
С помощта на безплатно приложение всеки стар смартфон може да следи входната ви врата, гаража или детската стая.
Стъпка 1: Изберете приложение за наблюдение
Най-популярният избор сред потребителите е Alfred Camera, достъпно безплатно за Android и iOS. То позволява:
видеонаблюдение в реално време;
засичане на движение и известия;
достъп от друг телефон, таблет или компютър;
управление на настройките дистанционно.
Настройката е лесна:
Инсталирайте Alfred на стария и новия си телефон.
На новия изберете „Преглед“, а на стария – „Камера“.
Влезте в един и същи Google акаунт и стартирайте наблюдението.
Стъпка 2: Поставете камерата на правилното място
Изберете локация според нуждите – входната врата, стаята на детето или задния двор. Ако разполагате с повече от един стар телефон, можете да изградите мрежа от няколко камери за по-голямо покритие.
Стъпка 3: Осигурете стабилност и захранване
Монтирайте телефона на статив или стойка с вендуза.
За по-широк ъгъл може да добавите външен широкоъгълен обектив (10–40 лв.).
Дръжте устройството постоянно включено към контакт, защото видеостриймингът работи 24/7.
Заключение
Само с няколко стъпки старият ви смартфон може да се превърне в надеждна домашна камера за сигурност, без да харчите пари за скъпи системи. Така ще наблюдавате дома си от всяка точка на света – директно през телефона в джоба ви.
