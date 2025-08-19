За минути старият ви телефон става камера за видеонаблюдение

Пиксабей

Много хора държат вкъщи стари телефони, които събират прах в чекмеджето. Вместо да ги продавате или изхвърляте, можете да им дадете нов живот – като ги превърнете в практична охранителна камера, пише Блиц.

С помощта на безплатно приложение всеки стар смартфон може да следи входната ви врата, гаража или детската стая.

Стъпка 1: Изберете приложение за наблюдение

Най-популярният избор сред потребителите е Alfred Camera, достъпно безплатно за Android и iOS. То позволява:

видеонаблюдение в реално време;

засичане на движение и известия;

достъп от друг телефон, таблет или компютър;

управление на настройките дистанционно.

Настройката е лесна:

Инсталирайте Alfred на стария и новия си телефон.

На новия изберете „Преглед“, а на стария – „Камера“.

Влезте в един и същи Google акаунт и стартирайте наблюдението.

Стъпка 2: Поставете камерата на правилното място

Изберете локация според нуждите – входната врата, стаята на детето или задния двор. Ако разполагате с повече от един стар телефон, можете да изградите мрежа от няколко камери за по-голямо покритие.

Стъпка 3: Осигурете стабилност и захранване

Монтирайте телефона на статив или стойка с вендуза.

За по-широк ъгъл може да добавите външен широкоъгълен обектив (10–40 лв.).

Дръжте устройството постоянно включено към контакт, защото видеостриймингът работи 24/7.

Заключение

Само с няколко стъпки старият ви смартфон може да се превърне в надеждна домашна камера за сигурност, без да харчите пари за скъпи системи. Така ще наблюдавате дома си от всяка точка на света – директно през телефона в джоба ви.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!