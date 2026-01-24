За над 16 милиона евро ремонтират главния напоителен канал от язовир „Тича“

Кадър Ютуб

„Напоителни системи“ ЕАД сключи договор за ремонт на 13 068 метра от главния напоителен канал от язовир „Тича“ до Шумен.

Стойността му е 16,544 млн. евро без ДДС, което прави средно 1,172 млн. евро на километър. 75% от средствата са от Европейския съюз по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, като държавата съфинансира 25%.

Общата дължина на напоителната система от яз. „Тича“ е 38 км. Миналата година завърши ремонт на 7,5 км от съоръжението. за 6,7 млн. лв, припомня Шум бг.

След приключването на сега възложените 5 участъка с обща дължина 13 километра по-голямата част от напоителната система ще бъде основно рехабилитирана, като ще останат необхванати малко над 17 километра. В обяснителната записка към обществената поръчка се казва още, че се очаква драстично намаление на загубите на вода по трасето.

Съгласно договора възложителят ще направи авансово плащане в размер на 25% от общата сума. Строителят трябва да завърши обекта не по-късно от 1 март 2029 г. Ще се работи извън активния поливен сезон, като целта е да не се наруши водоподаването към земеделските производители.

