За нея „Игри на волята“ приключиха

Николета остана на почетното 8-о място в “Игри на волята“. Тази вечер тя загуби от Чикагото и Алекс и се сбогува с екстремното риалити.

„Николета - жената торпедо! Ти си златната акула на „Игри на волята“, която преследваше мечтата си до последно. Беше сред първите, които извоюваха мястото си в състезанието с кастинг битка. Най-добрата плувкиня за всички времена. Навигираше перфектно, както на Арената, така и в мътните води на коалиците. Можеш да се гордееш с всичко, което постигна в „Игри на волята“, поздрави я водещата Ралица Паскалева.

„Яд ме е, че загубих днес, ама в същото време се гордея, че стигнах до финалите. За мен това е гордост и не съм вярвала, че стигна до тук. Ако някой в самото начало ми беше казал, че стигна до финала на „Игри на волята“ нямаше много повярвам“, каза Николета, която на няколко пъти се просълзи от това, че ще трябва да напусне състезанието завинаги.

Тази вечер се проведе първата елиминационна битка, в която участваха Николета, Чикагото и Алекс.

Първи стана Чикагото, а Алекс е втори.

„Летящият Миньор!“, поздрави го Ралица Паскалева и продължи: „беше като знаменосец в хвърковатата чета. Българският Рамбо, с поредна успешна мисия. Браво Чикаго!“.

Освен победата, той спечели и кесията на Николета, в която има 100 златни гроша, плюс сабите на спасението.

