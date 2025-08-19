"За нищо друго не мислиш" - как младежи попадат в капана на наркотиците

Кадър България он ер

Най-малко 69 000 българи са употребявали хероин поне веднъж в живота си. Това сочат данни от изследване на Националния фокусен център по наркотици и наркомании.

Според проучването марихуаната е най-приеманият наркотик в България. Консумиран е поне веднъж от близо половин милион наши сънародници. Вторият най-популярен наркотик е амфетаминът - между 200 и 260 00 български граждани са го опитвали поне веднъж. Проучването на националния фокусен център сочат още, че пробвалите хероин и кокаин също се броят в десетки хиляди, разказва България он ер.

Започва се с по-леки опиати

Първият досег на мъжа, когото ще наречем Ивайло, към наркотици е едва на 10-годишна възраст. В училище пробва марихуана.

"След няколко години марихуаната вече не ми оставяше същото удоволствие. Тогава на 13-годишна възраст преминах на хероин. Един мой познат дойде и ми каза: "Остави я тая трева. Ела, ще ти дам нещо по-добро". Аз имам фобия от спринцовките, но въпреки това отидох да пробвам. И ми хареса", сподели той.

Така хероиновата зависимост поглъща следващите 20 години от живота на Ивайло.

"За нищо друго не мислиш. Нито за себе си, нито за семейството си, нито за работа. А как съм се сдобил с пари за употребата - с незаконни неща. Имам около 20 колапса, две минути и половина клинична смърт, три пъти съм лежал в затвора заради наркотиците. Преди да ми започне възстановяването осакатях за близо месец", разкри още той.

Приятел от детството му подава ръка. Той се оказва създателят на център за рехабилитация на зависимости. Първите крачки били най-трудни заради липсата на мотивация.

"Възстановяването е възможно, но трябва да положиш много усилия и да преминеш през много трудности", категоричен е Ивайло.

"Когато става дума за зависимости, винаги се работи с ценностите, с емоциите на една личност, с техните потребности. Не може да очакваш нещо, което си правил 10 години да бъде променено за месец, седмица. Затова лечението на зависимостите е съпътствано с дългосрочна системна работа, която да бъде устойчива във времето", обясни психологът в Терапевтична общност "Билани" Илиана Самуилова.

Зависимостите започват от ранна възраст

От опита на психолог Самуилова става ясно, че голяма част от зависимите започват в много ранна възраст.

"Възрастта на експериментите. Тогава, когато се разделиш с детството и навлезеш в света на възрастните", подчерта тя.

Въпреки трудностите, вече пет години и осем месеца Ивайло е в ремисия. Сега той работи като социален работник в терапевтичната общност, която му е помогнала.

Вижте повече в репортажа на Екатерина Кацарска.

