За няколко часа събраха 70 хиляди евро за 8-годишната Зара от Пловдив

Невероятна вълна от съпричастност заля България. Само за няколко часа бяха събрани 70 000 евро, необходими за животоспасяваща операция на 8-годишната Зара от Пловдив. Момиченцето страда от агресивен мозъчен тумор, а средствата ще покрият лечението му в чужбина, предаде paragraf.bg.

Диагнозата на Зара е поставена след внезапен инцидент. На 3 януари детето е припаднало. Родителите незабавно са потърсили медицинска помощ, която разкрива наличието на тумор в мозъка.

Необходимата сума се оказва непосилна за семейството. Затова е стартирана благотворителна кампания. Отзвукът е светкавичен – над 2000 души се включват с дарения. Тази мащабна подкрепа за кратко време осигурява нужните средства.

Благодарение на хилядите добри сърца, Зара ще може да се подложи на операция. Целта е премахване на 4-сантиметровия тумор, локализиран в левия темпорален лоб. Това дава надежда за пълно възстановяване и нормален живот на детето.

Историята на Зара е поредното доказателство за силата на българската взаимопомощ. Подобни кампании често обединяват обществото в името на една благородна кауза, както и случая с малката Елиза, за която също бяха събрани значителни средства. Можете да прочетете повече за нея в свързана статия.

Сега предстои организацията на пътуването и самата операция. Цяла България стиска палци за успешно лечение на Зара и нейното бързо завръщане към детските игри.

