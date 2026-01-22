реклама

За няколко дни: Трета влакова катастрофа в Испания, има ранени

22.01.2026 / 14:36 1

Булфото

Нов инцидент с влак в Испания. Машината се е блъснала в строителен кран в Картахена, регион Мурсия, при което са ранени няколко души, съобщи държавната телевизия TVE. Един от пострадалите е в тежко състояние. 

Катастрофата става дни след смъртоносния сблъсък на високоскоростен влак в неделя в южния регион Андалусия, при който загинаха най-малко 43 души, и друга железопътна катастрофа в североизточна Каталуния във вторник, при която загина машинист.

Испанският железопътен оператор Adif заяви в X, че движението по тази линия е било прекъснато поради „нахлуване в инфраструктурния габарит от кран, който не принадлежи на железопътната операция“, без да предостави допълнителни подробности, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 174651 | Одобрение: 18786
Черна серия в Испанските железници!!!;):errm:Намусен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама